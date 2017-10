Radionovela Rosa Luxemburgo

No mês em que se celebra o centenário da Revolução Russa, a Fundação Rosa Luxemburgo e o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra lançam uma rádio novela contando a trajetória da filósofa e economista Rosa Luxemburgo.

O lançamento da radionovela ocorre nesta segunda-feira, às 19h, simultaneamente nos portais do MST, da Fundação Rosa Luxemburgo e do Brasil de Fato. Todos os dias, às 11h, será lançado um novo capítulo. No total, serão dez episódios.

Nascida no dia 5 de março de 1871, na Polônia, Rosa Luxemburgo foi uma das mais influentes pensadoras marxistas de sua época, fundando diversas organizações de esquerda e participando das lutas sociais na Europa no final do século 19 e começo do século 20.