Produção literária da periferia é disponibilizada em portal bilíngue

Saindo das páginas em papel para a plataforma online, uma antologia bilíngue com a produção literária das periferias de São Paulo está em construção. Com lançamento marcado para o dia 17 de janeiro, o projeto é uma iniciativa inédita de tradução para a língua inglesa e carrega a preocupação de apresentar uma autoria igualitária entre homens e mulheres. Os textos intercalam a obra de 18 autores, escolhidos a partir de ampla pesquisa, sendo 9 mulheres e 9 homens.

"Letras e becos - Literatura das Periferias de São Paulo" nasceu com a coprodução de Amanda Prado, Michel Yakini e Vivaldo Santos. Nas palavras dos próprios idealizadores, o objetivo ao divulgar gratuitamente a obra dessas escritoras e escritores é o de ampliar, ao máximo, a circulação e difusão da produção literária das periferias, no contexto da literatura brasileira contemporânea. A tradução para o inglês possibilita atingir leitores interessados em literatura brasileira não só dentro do país, mas também no exterior.

“O portal foi criado para ser mais um canal de comunicação entre pesquisadores, escritoras e escritores, ampliando a circulação e o acesso a esta autoria, e acreditamos que ele tem potência para crescer”, explica Amanda Prado, responsável pela organização e produção.

Os textos, disponíveis no endereço http://www.literaturaperiferica.com/, foram traduzidos por estudantes da Georgetown University, que estudam português como língua estrangeira.

Compõem a antologia os artistas Akins Kintê, Alessandro Buzo, Allan da Rosa, Binho, Débora Garcia, Dinha, Elizandra Souza, Fuzzil, Lids Ramos, Marco Pezão, Michel Yakini, Priscila Obaci, Raquel Almeida, Sacolinha, Samanta Biotti, Sonia Bischain, Tula Pilar Ferreira e Walner Danziger.

Edição: José Eduardo Bernardes