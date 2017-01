Donald Trump assume a presidência dos EUA sob protestos

Na tarde desta sexta-feira (20), Donald Trump se torna o 45° presidente dos Estados Unidos. Mais de 60 organizações e coletivos estão realizando protestos em vários estados do país e, principalmente, na capital Washington. O repúdio a Trump e a seus posicionamentos em relação às mudanças climáticas e à imigração, além do seu tratamento às mulheres e posturas racistas e xenófobas, são a tônica das manifestações.

A coalizão "Atuar agora para acabar com a guerra e o racismo" realiza um protesto em massa na praça Freedom, em Washington. O maior protesto contra Trump está previsto para o sábado, com a participação de cerca de 200 mil pessoas em uma marcha de mulheres, também na capital estadunidense.

Em entrevista à Radioagência Brasil de Fato, a analista Aline Piva, do Conselho para Assuntos Hemisféricos, de Washington, caracterizou o dia de hoje como “muito contraditório”.

“Por um lado, temos o que parece ser a organização de um movimento de resistência, ontem [quinta-feira, 19] por exemplo, diversas personalidades como Angela Davis, Danny Glover, representantes do Black Lives Matter, que chegaram a Washington para um evento paralelo, discursaram no sentido de organizar a resistência contra a perda de direitos sociais”, contou Aline.

Por outro lado, ela afirma que existem “muitas pessoas apoiando, não tanto quanto apoiaram o Obama, mas as pessoas sentem que até agora o sistema não fez as mudanças necessárias, não atendeu as suas necessidades, portanto têm esperança no Trump”.

Em mais de 20 países estão sendo realizadas marchas contrárias a novo presidente dos Estados Unidos, como na Austrália, Canadá, Portugal, México e Reino Unido.

Edição: Vivian Fernandes