Ouça as edições PE e SP do Programa Brasil de Fato

O Programa Brasil de Fato em rádios de Pernambuco e São Paulo teve sua sexta edição transmitida neste sábado (8). Os destaques foram a preparação para a mobilização do dia 18 de abril contra as reformas que atingem direitos da classe trabalhadora e o pacote de privatizações articulado pelo governo golpista de Michel Temer (PMDB) com estados e municípios.

No programa de São Paulo, também se discutiu o contexto político de países latino-americanos com o jornalista e escritor Marco Piva, pós-graduado pelo Programa em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo (USP).

Além de matérias sobre cultura, tecnologia e saúde, a jornalista do Brasil de Fato correspondente em Brasília, Cristiane Sampaio, comenta os impactos da aprovação da terceirização ilimitada.

Outro destaque da versão pernambucana do programa é a primeira edição da série "Mulheres: vozes encarceradas", discutindo a situação das adolescentes em sistemas socioeducativos de Pernambuco.

Ainda no programa, aborda-se a polêmica de um Projeto de Lei que "autoriza" a leitura da bíblia em escolas de Petrolina.

