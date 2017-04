Greve geral é destaque no Programa Brasil de Fato deste sábado (29)

A greve geral que toma conta do país nesta sexta-feira (28) será o destaque da próxima edição do Programa Brasil de Fato. Diversas categorias de trabalhadores estão nas ruas para impedir que sejam aprovadas as reformas da Previdência e trabalhista propostas pelo governo golpista de Michel Temer (PMDB).

Das 7h às 8h deste sábado (29), os pernambucanos acompanham a programação direto de Recife, na Rádio Globo 720 AM, com reprise no domingo no mesmo horário. Para quem está em São Paulo, a sintonia é a Rádio 9 de Julho 1600 AM. No sábado, entre 12h20 e 13h, com reprise no domingo às 6h20.

Outro tema abordado nos programas é a segunda edição da Feira Nacional da Reforma Agrária, que ocorre entre os dias 4 e 7 de maio no Parque da Água Branca, na zona oeste da capital paulista. A expectativa é que cerca de 200 toneladas de alimentos sejam comercializados com a presença de mais de 500 agricultores de 23 estados. O ouvinte também vai saber mais sobre as atrações culturais do evento.

A edição de Pernambuco traz mais um episódio da série Mulheres Encarceradas, que mostra a realidade das presas no estado. E informações sobre a situação do trabalhador brasileiro para refletir neste 1° de maio.

Dos estúdios de São Paulo, o comentário de Rafael Tatemoto sobre o adiamento do depoimento do ex-presidente Lula em Curitiba.

Ouça as edições que foram ao ar no dia 22 de abril:

São Paulo

Pernambuco

Edição: Vivian Fernandes