Tico Santa Cruz e Emicida se apresentam nesta sexta-feira (5)

O rapper Emicida e Tico Santa Cruz são algumas das atrações culturais desta sexta-feira (5) na II Feira Nacional da Reforma Agrária. Organizada pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o evento possibilita o encontro entre agricultores e consumidores em São Paulo e vai até domingo (7) no Parque da Água Branca, zona oeste da capital paulista.

Além da feira de produtos e da culinária da terra, do espaço literário, do café do Armazém do Campo e Exposição e troca de mudas e sementes, que estarão abertos das 8h às 19h, a programação desta sexta traz seminários e diversas atrações culturais.

Confira, no áudio, a programação completa do segundo dia do evento.

Edição: Brasil de Fato