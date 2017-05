Feira da Reforma Agrária recebe Pepe Mujica e show de Tulipa Ruiz neste sábado (6)

Um dos momentos mais esperados da Feira Nacional da Reforma Agrária ocorre neste sábado (6) a partir das 10h. A conferência “Alimentação saudável é um direito de todos e todas" contará com a presença do ex-presidente uruguaio José Pepe Mujica, da culinarista e apresentadora de televisão Bela Gil, da atriz Letícia Sabatella, o ex-ministro da saúde Alexandre Padilha e do integrante da Direção Nacional do MST, João Pedro Stedile.

Além disso, a feira de produtos e da culinária da terra, do espaço literário, do café do Armazém do Campo e Exposição e troca de mudas e sementes, estarão abertos das 8h às 19h. A programação deste sábado traz também seminários e diversas atrações culturais.

A partir das 16h, a feira recebe shows da cantora Tulipa Ruiz e do sanfoneiro Targino Gondim.

Confira, no áudio, a programação completa do segundo dia do evento.

Edição: Brasil de Fato