Moda de viola traz a cultura interiorana para a Feira Nacional da Reforma Agrária

A 2ª Feira Nacional da Reforma chega ao seu quarto dia de programação com muita venda de produtos agroecológicos, milhares de frequentadores e muita música boa.

A programação cultural da Feira está recheada de boas atrações, que se apresentam em dois palcos distintos: o Culinária da Terra e o palco principal, Palco Arena.

As raízes da música caipira, a carregada moda de viola, provenientes do meio rural, narram a vida simples do homem do campo, entraves sociais e valorização da natureza.

A dupla de violeiros "Cacique e Pajé" trouxe um repertório autoral que narra as lutas de seu povo: "Nós vamos apresentar aí uma meia dúzia de moda que nóis tem, de nossa autoria mesmo. (…) Inclusive a primeira música a gente já canta representam o índio, falando de nós. Então esse tema é muito importante que cada vez possa evoluir mais e os índios possam ter seus direitos, aquilo que é merecido, que o branco tomou dele."

Os artistas se apresentaram na sexta-feira (5), no Palco Culinária da Terra, mesmo palco que recebeu o também camponês e homem da terra Marquinhos Monteiro, que fala sobre a importância e significado da feira: "Pra mim é um prazer imenso, porque eu sou camponês e trabalho nessa linha agroecológica, sou agricultor. Aí quando você traz isso pra São Paulo é a valorização do homem e da mulher do campo e as pessoas dão valor ao que é bonito, belo. Saber que é necessária a reforma agrária, porque se as pessoas não estiverem no campo produzindo, como que a sociedade vai se alimentar?", questiona.

O quilombola, violeiro e partícipe da cultura popular, de São Julião, distrito de Teófilo Otoni (MG) Pereira da Viola, também participou da Feira.

Pereira tocou seu repertório no palco Arena, na manhã deste ontem (6), antes da Conferência Alimentação Saudável: um direito de todos e todas. Depois dedilhou orgulhosamente as 10 cordas da viola para tocar o hino nacional brasileiro.

Ele falou ao Brasil de Fato sobre a Conferência deste sábado, sobre a junção de segmentos em prol de um só ideal: "Eu acredito muito nesse processo onde a comunicação verdadeira, o diálogo verdadeiro, esteja junto com comida verdadeira, com música verdadeira, com brasilidade extremamente verdadeira, em diálogo com a América Latina, com a presença do nosso companheiro Mujica.", ressalta.

A cultura da viola às vezes parece estar muito distante da capital paulista, remetendo ao pantanal do Mato Grosso, ao interior de São Paulo, aos folguedos e às folias populares. Mas está muito mais presente e viva do que se imagina:

"Musicalmente ela [viola] deixou de ser caipira, porque ela toca todos os estilos de músicas. O movimento é diversificado, é um movimento que não tem um segmento único, não tem uma só classe social, são várias, várias gerações, o protagonismo feminino está presente hoje no movimento da viola", comenta Pereira.

A Feira ainda tem programação com shows de violeiros neste domingo (7), às 15h, com Ricardo Virgini Trio.















































































Edição: Anelize Moreira