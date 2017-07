Programa Brasil de Fato destaca atos em defesa da democracia e do ex-presidente Lula

O Programa Brasil de Fato em rádios de PE, SP e MG foi ao ar neste sábado (22). O destaque foram atos em defesa da democracia e em apoio ao ex-presidente Lula, ocorridos na quinta-feira (20).



A sintonia em São Paulo é a Rádio 9 de Julho AM 1600, em Recife, a Rádio Globo AM 720 e em Minas Gerais, a Rádio Autêntica 106,7 FM.



Na edição de São Paulo, o quadro Mosaico Cultura trouxe entrevistas exclusivas com Jarid Arraes, Conceição Evaristo e Djamila Ribeiro, mulheres negras que falam sobre a ocupação do espaço editorial e literário. O programa também mostra o impacto dos agrotóxicos no meio ambiente e na saúde das pessoas, no especial Envenenados, produzido pela Rádio Brasil Atual.



Já a edição mineira preparou um raio x das ocupações urbanas da região metropolitana de Belo Horizonte. Na Grande BH, mas de 80 mil famílias têm o aluguel como principal despesa. Segundo dados do IBGE, na região há um déficit habitacional de mais de 160 mil casas. Apesar do respaldo da Constituição, a luta por moradia digna através das ocupações é tratada como caso de polícia, na maioria das vezes.



Da capital pernambucana, detalhes sobre o Plano de Emergência, em entrevista com Eduardo Mara, integrante da Frente Brasil Popular de Pernambuco, que fala sobre os caminhos democráticos e populares para economia e política do Brasil.



Ouça os programas deste sábado (22):

São Paulo:

https://soundcloud.com/radioagenciabdf/ouca-o-programa-brasil-de-fato-edicao-sao-paulo-220717

Pernambuco:

https://soundcloud.com/radioagenciabdf/ouca-o-programa-brasil-de-fato-edicao-pernambuco-220717

Minas Gerais:

https://soundcloud.com/radioagenciabdf/ouca-o-programa-brasil-de-fato-edicao-minas-gerais-220717

