Denúncia de corrupção contra o presidente Temer é destaque nos programas de rádio

A segunda denúncia de corrupção contra o presidente golpista Michel Temer é tema do Brasil de Fato em rádios de MG, PE e SP

Em São Paulo, a edição deste sábado traz a repercussão da denúncia por corrupção passiva contra Temer, considerado o pior presidente da história, segundo pesquisa. Na reportagem, os dados da ONG britânica Oxfam que revelam o aumento da desigualdade brasileira. A favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, também entra em pauta com a ocupação das Forças Armadas, alterando o cotidiano da população. Na coluna do escritor e jornalista Mouzar Benedito, os pássaros e suas histórias. No quadro Momento Agroecológico, a importância da agroecologia na transformação das relações humanas com a natureza.

Em Pernambuco, tem cultura como resistência política com entrevista com os cantores Lirinha e Ana Cañas. A situação de paralisação de obras do espaço histórico Teatro do Parque, em Recife, fechado há 6 anos é retratada na reportagem. Tem também o comentário de Aristóteles Cardona sobre políticas culturais e tem também a primeira reportagem do Especial Dispensa Maternidade, que revela o drama das mulheres que são demitidas após terem filhos. A coluna Gol de Placa e Gol Contra traz os destaques do mundo da bola. O quadro de Cultura "O que tu indica" traz um comentário do filme "Viva", produção cubano-irlandesa.

Já na capital mineira, tem matéria sobre o leilão das 4 usinas da Cemig que foram entregues por Michel Temer para empresas estrangeiras, podendo aumentar a tarifa de energia. A situação da Casa da Árvore, citada no programa passado, ainda está em pauta no programa de Minas, ela sofreu um incêndio após as ameaças de despejo e até agora não se sabe a origem.

Na capital paulista, a sintonia é a Rádio 9 de Julho AM 1600, às 12h20, com reprise aos domingos às 7h. Os pernambucanos ouvem o programa na Rádio Clube AM 720, também aos sábados às 7h, com reprise aos domingos no mesmo horário. Na Rádio Autêntica 106,7 FM, em Belo Horizonte, a edição é veiculada a partir das 11h de sábado, com reprise no domingo às 7h. Os programas também estão disponíveis na Radioagência Brasil de Fato.

Ouça as edições que foram ao ar no dia 23 de setembro:

São Paulo

Pernambuco

Minas Gerais

Edição: Camila Salmazio