Ouça o Programa Brasil de Fato – Edição Pernambuco – 30/09/2017

A cultura e a arte estão presentes em todo lugar, mas nem sempre temos prestado atenção nisso. Está presente, por exemplo, em uma feira de alimentos saudáveis, como a que aconteceu neste mês de setembro, na I Feira de Produtos da Reforma Agrária do Rio Grande do Norte. Nela, aproveitamos e conversamos com Lirinha e Ana Cañas, dois artistas musicais que defendem a cultura como forma de dizer "não" ao golpe de estado brasileiro.

A retirada de mais direitos e o desmantelo de políticas conquistadas estão afetando todos os setores do país. Na cultura e na comunicação não é diferente. Entretanto, vale destacar os processos de contra-hegemonia na arte e na comunicação do país.

No quadro “O que tu indica?”, o radialista Cássio Uchoa fala sobre o filme "Viva", uma produção cubano-irlandesa. Na edição também iniciamos a apresentação da série “Dispensa Maternidade”, que vai abordar histórias de mulheres trabalhadoras e a relação de suas gestações durante o período de trabalho. Um direito que precisa ser respeitado, mas será que nem sempre as empresas privadas têm garantido.

O governo golpista de Michel Temer (PMDB) é reprovado por 84,5% dos brasileiros e brasileiras. Esses dados foram publicados no último dia 19 de setembro pela confederação nacional dos transportes (CNT), com o Instituto MDA. No entanto, esse governo ilegítimo continua no poder e as violações de direitos continuam acontecendo com força e os desmontes das políticas públicas é um dos motivos da grave situação nas áreas rurais. Apenas em 2017, 62 pessoas já foram assassinadas em situações de conflitos agrários no país.

Quem aponta o reflexo desse contexto é documento produzido pelo Comitê Brasileiro de Defensores e Defensoras dos Direitos Humanos que emitiu uma carta aberta à sociedade com relação ao caso.

A edição também aborda o Projeto de Lei do senador Cidinho Santos (PR), do Mato Grosso, que está em tramitação e quer desobrigar a exigência de que os produtos que utilizam organismos geneticamente modificados, ou seja, transgênicos, sejam obrigados a explicitar que usam esses organismos em sua composição. Cerceando o acesso da população a essa informação.

Tudo isso com mais músicas e charges sonoras!

radioagenciabrasil de fato pecultura e resistenciateatro do parquedispensa maternidadeconflitos no campogolpecinemacomunicação como direitocomunicação como política

Edição: Catarina de Angola