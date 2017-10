Fundo de financiamento público eleitoral deve ser votado nesta quarta (4) na Câmara

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nessa terça-feira (3) o pedido de urgência para tramitação do projeto do Senado que cria um fundo de financiamento público de campanhas eleitorais.

A proposta é que o fundo tenha R$ 1,7 bilhão.







Com a urgência, esse assunto já entra na pauta desta quarta-feira (4), quando os deputados voltam a discutir a proposta de reforma política do deputado Vicente Cândido, do PT, que trata de temas como a distribuição desse fundo de financiamento de campanhas e a propaganda eleitoral.

Edição: Radioagência Nacional