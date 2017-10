Estreia da novela Rosa Luxemburgo é destaque no Programa Brasil de Fato no rádio

Os programas Brasil de Fato de MG, PE e SP deste sábado (21) trazem a estreia da radionovela sobre a vida de Rosa Luxemburgo. Os 10 capítulos foram produzidos pela Fundação Rosa Luxemburgo e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Nascida no dia 5 de março de 1871, na Polônia, Rosa foi uma das mais influentes pensadoras marxistas de sua época, fundando diversas organizações de esquerda e participando das lutas sociais na Europa no final do século 19 e começo do século 20.

Na capital paulista, a sintonia é a Rádio 9 de Julho AM 1600, às 12h20, com reprise aos domingos às 7h. Os pernambucanos ouvem o programa na Rádio Clube AM 720 aos sábados às 7h, com reprise aos domingos no mesmo horário. Na Rádio Autêntica 106,7 FM, em Belo Horizonte, a edição é veiculada a partir das 11h de sábado, com reprise no domingo às 7h. Os programas também estão disponíveis na Radioagência Brasil de Fato.

Na edição de São Paulo, os detalhes sobre a Caravana Lula por Minas Gerais que começa na próxima segunda-feira (23). Após percorrer o Nordeste, o ex-presidente vai passar por 14 cidades mineiras.

O Dia Mundial da Alimentação Saudável, comemorado na segunda-feira (16), deu início a uma Jornada Nacional de Lutas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Com ações em várias regiões do país, o Movimento denunciou o avanço do agronegócio no governo golpista de Michel Temer e os cortes orçamentários de até 87% previstos para a Reforma Agrária em 2018.

Tem também a entrevista exclusiva com a chefe de cozinha natural, Bela Gil. Ela defende a agroecologia como única forma de toda a população consumir alimentos sem veneno.

Em Pernambuco, um dos destaques do programa é a Semana Nacional pela Democratização da Comunicação. Em entrevista, a radialista Taís Ladeira fala sobre direito à comunicação e a importância do rádio para as brasileiras e os brasileiros.

Nos esportes, tem matéria sobre a boa combinação de exercícios e cuidados com alimentação. O ouvinte confere a agenda cultural pernambucana com a divulgação de atividades para este final de semana. A nova portaria sobre o trabalho escravo é o tema em debate desta edição.

Já na capital mineira, tem reportagem do jornalista Pedro Rafael sobre os 100 anos da Revolução Russa, processo que derrubou um governo totalitário e implantou um estado socialista governado pela classe trabalhadora. Ainda na reportagem, tem matéria abordando os motivos do aumento do preço do botijão de gás, que já está no seu quinto reajuste desde o mês de junho, em Belo Horizonte. O repórter Wallace Oliveira fala sobre a polêmica em torno do projeto Escola Sem Partido. Professores argumentam que o Projeto de Lei (PL) que tramita em algumas regiões mineiras, como Uberlândia, por exemplo, vai censurar os docentes e eliminar os debates nas escolas

Confira os programas que foram ao ar na semana passada:

São Paulo:

Pernambuco:

Minas Gerais:

Edição: Camila Salmazio