Programa Brasil de Fato Paraná - Edição especial em defesa das empresas públicas

É com muita satisfação que o Brasil de Fato Paraná leva para as ondas do rádio, nesta sexta-feira (20), o programa especial Em defesa das empresas públicas. Esta será a nossa estreia no rádio aqui no Paraná. E chegamos pra ficar! Em São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Rio de Janeiro, a Radioagência Brasil de Fato já vai ao ar com programas semanais. É o que vai acontecer nas antenas paraenses também, em breve!

Nesta edição, você vai saber o que pode mudar com a venda de empresas públicas para a iniciativa privada, e como a população do Paraná pode ser afetada. No fim de agosto, o governo federal anunciou um pacote com 57 projetos de privatizações e concessões. Um dos setores que pode ser impactado é o de energia elétrica, com a venda da Eletrobras.

Além disso, as matérias também trazem o exemplo de outras empresas estatais que estão sofrendo desmontes ou a venda de passivos – como a Petrobras, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil –, o que pode abrir caminhos para a privatização. E nesse cenário de contingenciamento, os reflexos também já podem ser sentidos na saúde e na educação pública, principalmente nas universidades federais.

No quadro “Fala Aí”, o economista Luiz Gonzaga Beluzzo, professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) responde pergunta sobre o pacote de privatizações anunciado pelo presidente golpista Michel Temer. A Casa da Moeda, empresa de energia e aeroportos estão entre os patrimônios do povo brasileiro que podem ser vendidos.

Você também vai poder escutar a opinião da população sobre essas propostas, e vai poder conferir algumas alternativas que apontam que privatizar não é a única saída.

Confere aí!

Edição: Franciele Petry Schramm