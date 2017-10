Ocupação do MST sofre repressão policial, em Limeira, interior de São Paulo

Desde a última sexta-feira (20), cerca de 100 famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) sofrem com duras investidas policiais, depois de ocuparem uma parte do Horto Florestal Tatu, em Limeira, interior de São Paulo. As famílias temem que a polícia possa agir de forma truculenta para as despejar do terreno, como aconteceu há 10 anos atrás, quando uma primeira ocupação foi organizada no mesmo local.

Uma liminar de reintegração de posse foi apresentada ao grupo no início da tarde deste sábado (21), exigindo a saída em um prazo máximo de 24 horas. “Os policiais militares e guardas municipais vieram nos notificar munidos de muitas armas e pessoal, querendo nos intimidar. Se nós não desocuparmos até o horário estipulado, eles deixaram claro que podem fazer uso da força. Existe a possibilidade de um conflito sério se instalar aqui”, alerta Selma Santos, da Frente de Massas do MST.

Por isso, as famílias pedem que apoiadores e pessoas solidárias marquem presença no local, que fica na avenida Jurandir Paixão, em frente ao aterro sanitário, no bairro Tatu, em Limeira. Elas continuam construindo a ocupação, como parte das atividades da Jornada Nacional de Lutas por Reforma Agrária, que acontece em todo o Brasil, desde segunda-feira (16), dia Mundial da Alimentação em Defesa da Soberania Alimentar e da Reforma Agrária.

O grupo já recebeu apoio de representantes do Bispo Wilson, da deputada estadual Ana Perugini (PT) e do Centro de Defesa da Criança e Adolescente (CEDECA), além de advogados da região.

“É importante destacar que as famílias acampadas não tem outro local para morar e produzir. Então, seguimos firmes na luta para arrecadar essa área e livrar Limeira de mais um lixão a céu aberto, como a Prefeitura quer”, complementa Selma.

ATERRO SANITÁRIO

O Horto Florestal Tatu está situado em terras federais, remanescentes da antiga Ferrovia Paulista (Fepasa). Com cerca de 768 hectares, a área está destinada à reforma agrária desde os anos 1980, mas mesmo assim, tem sido designada para outros fins pelos governos locais. Hoje, o espaço assume a função de aterro sanitário, kartódromo, estande de tiro, pista de motocross, aeromodelismo, presídio e um parque de lazer.

Por isso, a história de resistência pela terra no Horto Florestal Tatu não é de hoje. A primeira ocupação organizada pelo MST no local aconteceu em abril de 2007 e reuniu cerca de 300 famílias. O acampamento, que foi batizado de Elizabeth Teixeira, sofreu violento despejo meses depois. Em seguida, as famílias reocuparam uma pequena área e decidiram permanecer em luta pela regularização do assentamento.

Aproximadamente 60 famílias estão no local desde 2007 e outras 100 famílias estão organizadas desde a última sexta-feira (20). Juntas elas reivindicam os 768 hectares para estruturar um assentamento e produzir alimentos saudáveis.

