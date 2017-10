Teatro Oficina: narrando malfeitos da burguesia, 'Rei da Vela' completa 50 anos

Ao narrar os malfeitos da burguesia brasileira e sua submissão ao imperialismo estadunidense pela voz de um vendedor de velas, a montagem do Teatro Oficina da peça Rei da Vela foi tida como um dos pilares da revolução do teatro no Brasil.

Dirigida por José Celso Martinez Corrêa, a peça foi escrita por Oswald de Andrade em 1933 e publicada em 1937. A primeira montagem, no entanto, só foi feita em 1967, pelos atores do Oficina.

Neste ano, o espetáculo comemora 50 anos e será reencenado com a mesma cenografia, a partir desta semana, com exibições aos sábados e domingos, no Teatro Paulo Autran, da unidade Pinheiros do Sesc, em São Paulo (SP).

O Brasil de Fato conferiu um dos ensaios da peça e conversou com os atores e atrizes. Confira a videorreportagem:

Serviço:



O​ ​Rei da Vela​​​​



Temporada:​ ​De 21/10 a 19/11, sempre aos sábados e domingos



Horário:​ sábados 19h e domingos 18h



Ingressos: R$15 / R$25 / R$50



Local:​ ​Sesc Pinheiros



Indicação​ ​etária:​ ​16 anos

Edição: Simone Freire