MST lança programa na Rádio Inconfidência, em Minas Gerais

Em Minas Gerais, o público agora tem mais um canal para informações sobre a alimentação saudável, luta pela terra, receitas camponesas e cultura popular. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) lançou, nesta sexta-feira (20), um programa em parceria com a Rádio Inconfidência (FM 100,9 e AM 880).

Com locução do cantador Pereira da Viola, as produções do programa Vozes da Terra focam nos trabalhadores assentados e acampados da reforma agrária e sua produção agroecológica.

Geanini Hackbardt, do setor de comunicação do MST, reitera que o projeto foi pensado coletivamente: "A gente pode dizer que a produção do programa foi muito semelhante ao que a gente faz quando ocupa uma terra. A gente fez uma ocupação, claro que a rádio abriu as portas, mas houve todo um processo de trabalho de base, de preparação, alguns meses de organização das pautas e tudo que fosse necessário para garantir que ele entrasse no ar com qualidade e que a gente possa resistir ali".

Segundo ela, o programa surge na conjuntura de resistência ao golpe e aos ataque de direitos à classe trabalhadora. "O MST se vê convocado e se vê com essa tarefa de se posicionar na sociedade como um instrumento político e em uma luta com toda a classe trabalhadora para muito além da luta pela terra", explicou a militante.

O programa vai ao ar às sextas, às 6 horas da manhã. Ouça a edição de estreia.

Edição: Luiz Felipe Albuquerque