Extermínio da juventude negra é tema de evento gratuito em Uberlândia (MG)

O movimento cultural “O Olho da Rua” acontece neste sábado (28), na sede do Movimento Negro Uberlandense Visão Aberta (MONUVA), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O evento, que começa a partir das 9h, é grátis e conta com oficinas, teatro, música e exposições.

O “Olho da Rua” está em sua 4ª edição e, neste ano, traz o tema “Deixe o Erê Viver”, que foi escolhido como um alerta à sociedade sobre o alto número de jovens negros mortos no Brasil. Estima-se, segundo a Anistia Internacional, que 23 mil jovens negros morrem por ano no país.

A primeira edição do movimento, realizada no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, ocorreu em comemoração aos cinco anos da Antiga Cia de Dança e Teatro Acazô, que, atualmente, integra o coletivo Ocupa Teatro. A partir da segunda edição, o movimento saiu dos muros da universidade e ocupou outros espaços da cidade.

Neste ano, a escolha do local não foi por acaso, como explica Luana Júlia, integrante do coletivo Ocupa Teatro. “O MONUVA é um espaço do movimento negro de Uberlândia e que a prefeitura está ameaçando. Seria mais um espaço que nós negros perderíamos”, aponta.

Serviço

Data: 28 de outubro de 2017



Horário: Das 9h às 23h



Local: Rua Itapuã, 189, bairro Nosso Recanto, Uberlândia - Sede do MONUVA

