Juventude do MPA é agredida por seguranças do deputado federal André Moura (PSC)

O Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) divulgou uma nota, nesta semana, em que acusa os seguranças do deputado federal André Moura (PSC-SE), líder do governo golpista na Câmara dos Deputados de agressão.

Segundo o movimento, jovens militantes se preparavam para um protesto contra o parlamentar no município de Ilha das Flores, localidade do estado de Sergipe, no Baixo São Francisco, quando foram agredidos.

O deputado federal estava acompanhado pelo senador Eduardo Amorim (PSDB-SE) e o prefeito de Ilha das Flores, Cristiano Beltrão (PSC), em um anúncio de uma Emenda Parlamentar no Povoado Serrão.

Os jovens do MPA foram agredidos com empurrões e tiveram seus instrumentos musicais quebrados, além de faixas de protesto rasgadas. Os integrantes do Movimento ainda receberam voz de prisão por parte de um homem que se dizia policial e foram insultados pelo próprio prefeito de Ilha das Flores.

Em nota, o Movimento dos Pequenos Agricultores diz “repudiar a postura destes sujeitos, bem como o ato de violência proferido contra os jovens que estavam manifestando sua indignação com relação as medidas adotadas por tais políticos”.

O Movimento também denúncia “qualquer forma de violência e repressão, assim como, a violação do direito a manifestação, ainda mais em espaços públicos, como a rua neste caso”.

O Brasil de Fato entrou em contato com o gabinete do deputado André Moura, por telefone e por email, mas até o momento da publicação desta reportagem, não obteve retorno.

Edição: Simone Freire