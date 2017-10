Ouça o Programa Brasil de Fato - Edição Minas Gerais 28/10/2017

Nesta edição você confere uma panorama sobre a crise hídrica no estado. Minas Gerais enfrenta crise de abastecimento. Níveis da água no estado são os piores desde 2015. População de 60 cidades mineiras já passam por rodízio de abastecimento, chegando a cinco dias sem água. Metade das estações estão abaixo do mínimo.

Os atletas do Centro de Treinamento Esportivo da UFMG foram destaque no campeonato de natação dos Jogos Brasileiros Universitários. Eles que conquistaram o melhor resultado entre as universidades públicas e o quarto lugar geral no torneio. A nadadora Camila Cotta ficou com o bronze nos 200 metros medley.

A marca Personal, lançou nesta semana, uma campanha publicitária anunciando seu novo produto, o papel higiênico preto, o Personal VIP Black. Estrelado pela atriz Marina Ruy Barbosa, a campanha foi acusada de apropriação cultural, causando frisson nas redes sociais. O motivo, é que o slogan escolhido “black is beautiful”, no bom português “preto é bonito”, foi um importante movimento cultural nos anos 1970, que denunciava o racismo e a violência, além de valorizar os cabelos black power, a cor da pele, os traços faciais e outras tantas belezas naturais do povo negro. Nada a ver virar slogan de papel higiênico pra rico, né? Pelo erro, a campanha ganhou um Mandou Mal do nosso Programa!

Na coluna Bafafá, o assunto é a onda de censura que está rolando no Brasil no ramo da arte, com comentário de Felipe Marcelino.

Na Agenda Cultural todas as dicas para o seu final de semana. Na Ocupação Urbana Pátria Livre tem tropeirão e samba com o grupo Rezende e Sua Gente, em apresentação apoiando as famílias que vivem no local há um mês e meio.

