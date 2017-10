Ouça o Programa Brasil de Fato - Edição Pernambuco - 28/10/17

A Revolução Russa de 1917 completa seu centenário neste ano, e o programa traz matéria falando da importância de celebrar esse marco histórico da classe trabalhadora no mundo. Conheça a importância da Revolução para a garantia de vários direitos sociais que temos atualmente.

Entrevistamos Paulo Cayres, presidente da Confederação dos Metalúrgicos, que fala sobre desaceleração da indústria nacional e as causas do aumento do desemprego no país. Ele também analisa a situação de Suape.

Saiba quem são os deputados pernambucanos que livraram Temer mais uma vez da denúncia de organização criminosa e obstrução de justiça.

O colunista Aristóteles Cardona cometa a ideia da ração humana proposta pelo prefeito de São Paulo João Dória, do PSDB. Ele pontua seis motivos para a rejeição da proposta. Nas notícias do interior, tem boletim trazendo informações sobre o lançamento do Plano Popular de Emergência na cidade Afogados da Ingazeira, no Sertão do Pajeú.

Tem matéria especial sobre Paulo Freire, com entrevista do professor da USP, Dennis de Oliveira, abordando importância do educador popular para a educação brasileira e a perseguição de suas ideias, que vem sofrendo por conta do conservadorismo tem tomado conta do Brasil.

Vamos saber como está as andanças de Lula por terras Mineiras. Ele está em Caravana por Minas Gerais. Tem também o segundo capítulo da radionovela Rosa Luxemburgo.

Edição: Catarina de Angola