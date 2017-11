Ouça o Programa Brasil de Fato - Edição Rio de Janeiro 04/11/2017

O programa de estreia do Brasil de Fato no Rio de Janeiro traz uma entrevista com o artista niteroiense MC Guelo, fundador do Movimento Rap School, que leva arte e política para as favelas. A primeira edição traz também a repercussão da vitória do 'não' na consulta pública sobre o armamento da guarda municipal de Niterói. "Nesse momento acreditamos que a prioridade mais importante é a construção de um plano popular de segurança pública. A participação da cidade teve a profundidade de compreender que essa medida não alteraria no dia seguinte os problemas importantes que a cidade tem na área de segurança", destaca o vereador Leonardo Giordano (PcdoB).

A crise na saúde do Rio também é destaque neste primeiro programa, com a greve dos servidores municipais que reivindicam o pagamento de salários atrasados e atendimento de qualidade para a população no quadro Repórter SUS, desenvolvido em parceria com a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz). Você vai saber também como foi o Encontro Estadual das Crianças Sem Terrinha, que cobraram atenção às escolas do campo.

E ainda: dicas de alimentação saudável, astrologia com a jornalista e astróloga Ana Lucia Vaz,e no quadro 'Lugares do Rio' a história do restaurante Estrelas da Babilônia.

O programa vai ser exibido todos os sábados, às 9h, e aos domingos, no mesmo horário, na Rádio Fluminense (540 AM).

A rádio disponibiliza também um aplicativo para celular.

Sintonize e participe!

Edição: Redação RJ