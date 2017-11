Rio de Janeiro ganha programa Brasil de Fato

Estreia neste sábado (04), no Rio de Janeiro o programa Brasil de Fato. O primeiro programa carioca entrevista MC Guelo, que fala sobre o Rap School, que ajuda a contar e valorizar as histórias das favelas. O não apoio da população ao armamento da guarda municipal em Niterói e uma visita ao complexo esportivo Caio Martins são outros destaques locais do programa Brasil de Fato no Rio de Janeiro, que também conta como foi o Encontro Estadual dos Sem Terrinha. Ele pode ser sintonizado pela Rádio Fluminense 540 AM sempre ao sábados às 09:00h com reprise aos domingos no mesmo horário.







Já o programa Brasil de Fato de Pernambuco entrevista a jornalista e professora Ana Veloso sobre liberdade de expressão, revela a perseguição aos trabalhadores informais da prefeitura do Recife e traz números atualizados que revelam o desafio para superar a cultura do estupro. O destaque esportivo é o comentário de Vinícus Sobreira sobre a terceira divisão do Brasileirão. Os pernambucanos ouvem o programa na Rádio Clube AM 720 aos sábados às 7h, com reprise aos domingos no mesmo horário .

Em Minas Gerais, o crime ambiental de Mariana, ocorrido há dois anos, é o destaque do programa. Inúmeros problemas são relatados pelas vítimas, que não conseguem se cadastrar e ser ressarcidos pela Samarco. A perseguição religiosa é outro destaque desta edição. Mariana é também destaque nos programas de Pernambuco e São Paulo.







Na cidade de Mário Campos, região metropolitana, cinco homens, incluindo um policial militar, invadiram e depredaram um terreiro de umbanda e ameaçam os praticantes que estavam no local no momento. Ao tentarem fazer a denúncia, foram desencorajados pela própria polícia.Na Rádio Autêntica 106,7 FM, em Belo Horizonte, a edição é veiculada a partir das 11h de sábado, com reprise no domingo às 7h. Os programas também estão disponíveis na Radioagência Brasil de Fato.

Em São Paulo, a situação das famílias Sem Teto é um dos destaques do programa, que traz a cobertura do Brasil de Fato à Marcha da Frente Povo Sem Medo, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Teto, pedindo a construção de moradias em terrenos da CDHU.







Tanto o programa de São Paulo como o de Minas Gerais trazem um balanço geral da Caravana Lula por Minas Gerais, com entrevista ao ex-presidente. Tem também o terceiro capítulo de Rosa Luxemburgo. A radionovela é igualmente transmitida no programa de Pernambuco. O público pergunta sobre o leilão do pré-sal no Fala Aí e o Momento Agroecológico traz a produção de 150 mil mudas de um assentamento do MST para reflorestar a bacia do Rio Doce, atingida pelo crime ambiental de Mariana, em Minas Gerais.







Ouça os programas na íntegra:







Rio de Janeiro





Minas Gerais





Pernambuco

São Paulo

Edição: Daniela Stefano