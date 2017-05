Hospital Dr. Ernesto Che Guevara deve ser inaugurado no início de 2018, em Maricá

O Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em Maricá, deve ser inaugurado no início do ano que vem. A obra, que teve início no final de 2015, ultrapassou os 70% de execução e está em fase final, segundo informações da Prefeitura de Maricá. Quando estiver funcionando, estima-se que a unidade fará cerca de 25 mil atendimentos por dia, tanto de pessoas de Maricá quanto de municípios vizinhos. O investimento total que o município fez para a construção soma cerca de R$ 40 milhões.

O hospital está dividido em três blocos de funcionamento, com total de 138 leitos para internação, além de duas CTIs, adulto e infantil, e quatro salas de cirurgia. O bloco C está com todo o revestimento instalado e o bloco A já recebeu até portas, janelas e os forros das salas. A previsão inicial era de que as obras fossem concluídas no segundo semestre de 2016, mas o prazo foi estendido até o final deste ano.

O hospital está sendo construído no quilômetro 23 da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), em São José do Imbassaí. O terreno tem 128,9 mil metros quadrados e o hospital ocupa uma área de 38 mil metros quadrados. Com essas enormes dimensões, o espaço é tratado como uma pequena cidade.

Por isso, a questão do consumo de energia teve de ser diferente. O hospital terá a capacidade de gerar a energia que consome, por meio da instalação de placas de captação de energia solar, na cobertura das vagas do estacionamento de carros, de acordo com a Secretaria de Obras do município.

