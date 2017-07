Rio: movimentos populares protestam contra condenação de Lula

No Rio de Janeiro, movimentos populares convocam ato para protestar contra as reformas que tiram direitos dos trabalhadores e a também contra a sentença aplicada pelo juiz Sergio Moro ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ato começa às 16:00 na Cinelândia.

O dirigente do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e da Frente Povo Sem Medo no Rio de Janeiro, Victor Guimarães, explicou os motivos que levaram os movimentos populares a irem paras as ruas: “A gente tem vencer o golpismo conservador fascista que existe no Brasil. Por isso a gente tem que dar essa resposta e mostrar que a gente não aceita. Isso é tudo parte de um mesmo pacote. A reforma trabalhista, a reforma da Previdência e a condenação do presidente Lula. Nós temos que dar resposta a isso. Todos os movimentos estão trabalhando para isso”.

Um dos coordenadores da Frente Brasil Popular, Rodrigo Marcelino, também falou sobre a necessidade de resistir aos ataques à soberania popular: “O consórcio golpista que levou a cabo a ruptura institucional do ano passado não pode permitir a esta altura do campeonato que a soberania do voto popular coloque um freio na implementação das medidas (golpistas). Nesse sentido, a inviabilização da candidatura de Lula, que poderia representar a imposição de limites a essas medidas, e à retomada de luta popular para a conquista e avanço de mais direitos para o povo brasileiro, é parte fundamental do golpe.”

Acompanhe a cobertura minuto a minuto.

Edição: Mauro Ramos (Site | Radioagência)