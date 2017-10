Ouça o Programa Brasil de Fato – Edição Pernambuco – 07/10/2017

Qual a situação do direito à moradia na cidade do recife? Cerca de 280 mil pessoas não têm esse garantido. Ou seja, 70 mil famílias sem uma moradia. Esses números são confirmados pelo Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social (Cendhec), que alerta ainda que desde 2008 não há regularização fundiária na capital pernambucana. Saiba mais sobre a situação da moradia no Recife e como o governo federal pode contribuir para aprofundar o acesso ao direito à moradia, a partir dos cortes de recursos para a área que estão sendo realizados.

Caruaru vai sediar o 13º Encontro Estadual do Sem Terrinhas. Crianças de todas as regiões de Pernambuco participarão das atividades, começando neste domingo, dia 09, realizadas pelo Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST). O encontro pernambucano está preparando crianças entre sete e doze anos para participação de um encontro nacional, que será realizado no próximo ano.

Entre os dias 28 de setembro e 03 de outubro, o MST, o Brasil de Fato e o Cetro Popular de Mídias realizaram o Encontro de Comunicação Popular do Nordeste e o Curso Popular de Rádio, que reuniram cerca de 120 pessoas, em Caruaru, Pernambuco. Comunicadores e comunicadoras populares discutiram sobre comunicação popular e interagiram com as dinâmicas de rádio. Confira entrevista realizada pelos participantes sobre os objetivos do curso.

A escolha das sementes é uma das formas de iniciar uma produção de alimento sem contaminação e rico em nutrientes. Mas conhecer mais sobre as sementes dos alimentos que consumimos pode ser bem interessante quando se pensa na cultura tradicional do campo. Tem agricultores e agricultoras que tomam todo o cuidado para oferecer alimentos limpos de venenos e transgenia. São as guardiãs e os guardiões das sementes crioulas.

Para celebrar, o estado da Paraíba realiza a Festa das Sementes da Paixão, como são chamadas as sementes crioulas no estado. Neste ano de 2017, a sétima edição da festa está sendo realizada no município paraibano de Boqueirão, desde a última quinta-feira, dia 05. A programação segue até este sábado, 07, com realização da Articulação Semiárido Paraibano (ASA-PB).

Na pauta do nosso colunista Aristótele Cardona, a Universidade do Vale do São Francisco (Univasf), de Petrolina, no Sertão Pernambucano, concedeu o título Doutor Honoris Causa ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No Esporte de Fato, o Campeonato Pernambucano de Futebol do próximo ano tem formato diferente. Será que melhorou? Será que pouco mudou? Ou ainda… será que piorou? Quem opina é Vinicius Sobreira, do Brasil de Fato Pernambuco.

