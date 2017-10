Chapa ligada à CUT conquista Sindicato dos Vigilantes no Triângulo Mineiro

Com a participação de 520 trabalhadores, ocorreu, entre segunda (2) e quarta (4), a eleição para o Sindicato dos Vigilantes de Uberlândia e Região (SINDEESVU). A entidade representa trabalhadores da categoria que atuam nas cidades de Uberlândia, Araguari, Cachoeira Dourada, Canápolis, Capinópolis, Cascalho Rico, Centralina, Estrela do Sul, Grupiará, Gurinhatã, Indianópolis, Ipiaçu, Ituiutaba, Monte Alegre de Minas, Prata, Romaria, Santa Vitória e Tupaciguara. Todas localizadas no Triângulo Mineiro.



A vitória ficou com a chapa “Reconstrução na luta”, ligada à Central Única dos Trabalhadores (CUT), que por 78 votos de diferença venceu a chapa “Luta, força e resistência”, vinculada à Força Sindical.



Para a presidenta eleita, as eleições são um marco democrático para o sindicato. “Foi um processo muito transparente. E pela primeira vez, tivemos uma comissão eleitoral, o que para nós avança muito na democracia dentro da nossa entidade”, afirma Francielen Ribeiro da Silva. “A vitória nos dá ânimo para seguirmos na luta em defesa da nossa categoria e dos direitos trabalhistas”, complementa.

Edição: Larissa Costa