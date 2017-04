Site mostra que a maioria dos deputados está contra a reforma da Previdência

Você sabe como cada deputado se posiciona em relação à polêmica reforma da Previdência?

Difícil de responder essa pergunta, né?

Pois é, foi pensando em facilitar o acesso a essa informação que um grupo de jornalistas, ativistas e hackers da Rede Livre Ponto Org criou o site Placar da Previdência.

No site é possível verificar, de maneira fácil, como cada deputado se posiciona com relação a Reforma da Previdência.

Os deputados estão separados entre os que são contra a aposentadoria, os que ainda estão indecisos e aqueles que estão defendendo os direitos dos trabalhadores. Através da ferramenta é possível enviar mensagens para demonstrar seu apoio ou pressionar os deputados, de acordo com seus posicionamentos em relação à medida. No site é possível também ver um mapa que mostra como está a votação em cada estado do Brasil.

Além de ver o posicionamento dos deputados e de disponibilizar uma maneira fácil para exercer pressão neles, o site também traz informações sobre a reforma e os principais pontos em debate, como o suposto déficit da Previdência, a forma que a aprovação dessa medida atingiria a vida das pessoas e quem se beneficia em caso de aprovação.

Segundo o grupo que criou o site, essa é mais uma forma de tentar fazer com que o Congresso Nacional escute as vozes que vêm das ruas e das redes.

Acesse www.placardaprevidencia.com.br para mais informações e também enviar sua mensagem para os deputados.

Edição: Anelize Moreira