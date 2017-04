Em dia de greve geral, Gal Costa cancela show em Salvador

A cantora baiana Gal Costa cancelou um show devido à greve geral de sexta-feira (28). A apresentação, parte da turnê Estratosférica, estava marcada para as 19h na concha acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador (BA). A produção informou o adiamento do show pelas redes sociais, ressaltando que uma outra data deve ser marcada e, para quem não puder comparecer na nova agenda, o valor do ingresso será devolvido.

A greve geral é convocada por diversas categorias de trabalhadores em resposta às reformas trabalhista e da Previdência, de autoria do governo de Michel Temer (PMDB). De acordo com as reivindicações, se aprovadas, as propostas implicam em retirada de direitos básicos, além de dificultar o acesso do cidadão à aposentadoria. De acordo com pesquisa Vox Populi, divulgada no dia 13, 93% dos brasileiros são contra a reforma da Previdência e 80% contra a terceirização.

