História de dar água na boca

A culinária é uma das fortes tradições de uma comunidade. Pensando nisso, um grupo de mulheres da Comunidade Quilombola Chacrinha, em Belo Vale, na região central de Minas, organizou um livro delicioso. O “Sabores do Quilombo” traz 20 receitas centenárias que passaram de geração a geração, conservando assim também a sua própria identidade.

Dos tradicionais “Broa de Fubá de Canjica” e “Biscoito de Polvilho” até receitas diferentes como “Biscoito Calcanhar de Nego” e “Biscoito Frito de Vinagre”, o livro também conta histórias. Sãozinha Nicomedes, moradora de Belo Vale e quem escreveu o prefácio da obra, descreve que o quilombo se apoiou muito nos dotes culinários das matriarcas, sendo Dona Domingas a maior referência.

Mas a memória vai mais longe: “A arte dos biscoitos era com Almerinda Dias da Cunha, que ainda menina foi trabalhar em ricas cozinhas da capital mineira. Adquirida uma prática ímpar, voltou a viver na Chacrinha, muito tempo depois, ficando responsável pela lida com o fogão em todas as festas, especialmente casamentos”, conta Sãozinha.

Mestras da quitanda

Como parte do reconhecimento da sua importância, o Quilombo Chacrinha tem hoje duas mulheres com o título de Mestres Griôs da Tradição Oral na arte de produção de quitandas, Dona Tuquinha e Dona Domingas, reconhecidas pelo Ministério da Cultura. Segundo o Ministério, griô é toda(o) aquela(e) que se reconhece e é reconhecido como herdeiro de saberes e que, através da palavra, ensina e torna-se a memória viva do seu povo.

De onde nascem as receitas

Diz-se que o Quilombo Chacrinha dos Pretos nasceu no século XVIII (entre 1700 e 1800), a partir de uma fazenda herdada por uma negra escravizada que era casada com um fazendeiro. Com receio de serem novamente escravizados, os negros que ali viviam não regularizaram a propriedade e viveram isolados de outras comunidades até 1912.

Receita: Biscoito Calcanhar de Nego

Ingredientes:

1 kg de polvilho doce peneirado



1 prato de queijo meia cura ralado



11 ovos pequenos



1 copo americano de farinha de milho (beiju)



1 copo americano de leite 350 ml – sendo metade manteiga derretida e metade óleo



1 colher de sobremesa de sal



1 colher de sobremesa de erva doce

Modo de fazer

Coloque o leite, a farinha de milho e espere-a inchar. Junte polvilho, queijo, sal e erva doce, misturando os ingredientes com as mãos. Acrescente manteiga, óleo, ovos e misture tudo. Enrole os biscoitos em forma de argola e leve para assar.