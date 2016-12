Fatos Curiosos da História | De onde surgiu Papai Noel?

Dezembro é marcado como um mês de festas, em especial, pelo Natal. Além da celebração do nascimento de Jesus, a data também é lembrada por um de seus símbolos: o Papai Noel. Muito longe do Polo Norte, este personagem veio da Turquia. Conheça essa e outras curiosidades do “bom velhinho” neste Fatos Curiosos da História.

O Papai Noel teve origem em São Nicolau, um bispo católico do século IV que viveu na cidade de Mira, onde atualmente é a Turquia. Ele é lembrado como um homem bondoso que presenteava as crianças no dia de seu aniversário, 6 de dezembro. Com o passar do tempo e as variações em torno da lenda, a data acabou mudando para o 25 de dezembro.

Mas, por que o Natal é celebrado no dia 25 de dezembro? Bem, não é nem por Jesus nem pelo Papai Noel. Estudiosos apontam que séculos atrás a festa tinha relação com o calendário do ciclo solar e com o agrícola. Esta data marca o solstício de inverno, sendo o dia mais curto do ano no hemisfério norte; e, a partir daí, os dias começariam a ficar mais longos. A data passou a ser associada ao cristianismo apenas no século IV.

Já a ideia de Papai Noel e sua roupa, toda agasalhada na cor vermelha, vem de origens distintas. Uma é a que remete às tradições germânicas e nórdicas, pois quando a lenda de São Nicolau chegou à região, em contraposição à figura do presépio católico, os protestantes passam a utilizar o personagem do bom velhinho, que, naquele momento, usava roupas de qualquer cor. Agora, o vermelho… Bem, o vermelho foi uma criação publicitária da Coca-Cola.

O velhinho rechonchudo, de barba branca e traje de inverno vermelho apareceu pela primeira vez na revista norte-americana Harpers Weekly, no ano de 1881. Mas, um tempo depois, já em em 1931, o desenhista Haddon Sundblom utilizou a imagem em um comercial da Coca-Cola e acrescentou um saco de presentes e um gorro. Com peças publicitárias bem-humoradas do Papai Noel distribuindo presentes ao redor do mundo, a marca de refrigerantes turbinou suas vendas e lucrou muito.

E o Polo Norte? Na verdade, isso surgiu como uma estratégia da Finlândia de estimular o turismo local. Nos anos 1950, o governo daquele país construiu uma vila na Lapônia, que se tornaria o lar do velhinho.

Já o nome Papai Noel é assim em português porque tem suas raízes na língua francesa, em que Noël significa Natal. No inglês, chamado de Santa Claus, vem de uma adaptação de Sinter Klass, como São Nicolau era chamado em holandês.

Apesar de te contarmos que, na verdade, Papai Noel não existe, não queremos que você desanime nesse final de ano. Por um motivo ou pelo outro, o que a Radioagência Brasil de Fato deseja a todos e a todas são boas festas!

—



Fatos Curiosos da História

Locução e Produção: Vivian Fernandes

Sonoplastia: Jorge Mayer