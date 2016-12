Presente de Natal para o legislativo de BH e de grego para os trabalhadores

Com 26 votos a favor e 7 contrários, parlamentares da capital aprovaram, já em segundo turno, reajuste salarial para o legislativo municipal. Atualmente, o rendimento de cada vereador em BH é de pouco mais de R$ 15 mil. Com o reajuste, o salário passa para 16.435,88. O aumento de 9,3% começa a valer já para o próximo mês, quando iniciam os novos mandatos na Casa. Com o novo valor, o salário de vereador representa quase 20 vezes o salário mínimo.

“Estamos passando por uma grave crise no país, que envolve todas as esferas. Neste momento, em que a população questiona os altos salários, é no mínimo um contrassenso a Câmara votar o aumento, ainda que seja um reajuste. Porque boa parte da população sequer está conseguindo viver com o pouco que tem e também não vai ter reajuste”, avalia o vereador Adriano Ventura (PT).

A medida é de autoria do presidente da Câmara Municipal, vereador Wellington Magalhães (PTN) que está afastado do cargo desde o começo deste mês, a pedido do Ministério Público de Minas Gerais, que investiga seu envolvimento em casos de corrupção e desvios em licitações.