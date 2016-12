Vereadores de São Paulo reajustam os próprios salários em 26,34%

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou um aumento de 26,34% no salário dos vereadores. O vencimento, que era de aproximadamente R$ 15 mil em 2016 para quase R$ 19 mil.

Pouco antes de aprovarem o Orçamento da cidade para o próximo ano, os vereadores aprovaram o projeto que reajustou seu próprio salário para a próxima Legislatura. Foram 30 votos a favor.

Na justificativa apresentada, um dos argumentos é que o reajuste é inferior à variação dos índices inflacionários no período entre janeiro de 2013 e setembro de 2016 e que o projeto buscava apenas recompor o valor “corroído pela inflação”.

A aprovação do reajuste ocorre a 11 dias do fim do mandato, o que vai de encontro ao que pretendia a nova gestão, segundo o vereador Mário Covas Neto (PSDB). O parlamentar disse que há um esforço da nova gestão em diminuir custos na cidade.