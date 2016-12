Naufrágio em Uganda deixa ao menos nove mortos

Ao menos nove pessoas morreram no naufrágio de uma embarcação no lago Alberto, ao oeste de Uganda, no último domingo (25). O barco transportava cerca de 45 tripulantes, membros de uma equipe de futebol local e apoiadores. Até o momento, além dos nove corpos encontrados, 15 sobreviventes foram resgatados por pescadores locais e 21 pessoas ainda estão desaparecidas.

O número de pessoas transportadas estava acima do recomendado para o tamanho da embarcação e, segundo relatos de testemunhas à polícia, o barco virou depois que todas se concentraram em um mesmo lado. Com a ajuda de civis, a polícia continua as buscas.

As vítimas eram da localidade de Kaweibanda, no distrito de Bullisa, e deveriam disputar um jogo amigável em um distrito vizinho.

É o segundo naufrágio que ocorre nos lagos de Uganda nos últimos dias. Na sexta-feira (23), cerca de 20 pessoas morreram vítimas das mesmas circunstâncias no lago Vitória, ao sudeste do país.

