Retrospectiva BdF Explica 2016

Neste ano o Brasil de Fato lançou um novo formato de vídeo, que discute assuntos polêmicos e os destaques da semana e do mês: é o "BdF Explica".

O vídeo possui caráter didático e propõe explicar um tema em dois minutos, através de argumentos embasados em entrevistas e pesquisas com especialistas.

Confira abaixo algumas de nossas publicações:

1.Cotas raciais e as comissões para evitar fraudes em concursos públicos

As comissões foram criadas em agosto deste ano, mas já haviam sido reivindicadas pelo movimento negro durante o governo da presidenta Dilma Rousseff. O Ministério do Planejamento estabeleceu novas regras para fiscalizar e comprovar a necessidade de cotas raciais pelos candidatos e candidatas. As informações são do Diário Oficial da União, do Ministério Público e das Blogueiras Negras. Confira:

2. As ameaças à Reforma Agrária

Uma das primeiras medidas de Michel Temer no Palácio do Planalto foi fundir o Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) com o de Desenvolvimento Social. Foram retirados 160 milhões de reais de recursos do programa de aquisição de alimentos, que comprava produtos de pequenos agricultores e os fornecia às escolas, assistência social entre outros. Confira:

3. Por que uma reforma trabalhista não aumenta postos de trabalho?

O governo não eleito de Michel Temer deve enviar até o final do ano propostas que modificam a atual Legislação Trabalhista. O argumento é que elas poderão estimular a criação de novos empregos, o que não é confirmado por especialistas em direito do trabalho. Confira:

4. Mais planos privados resolvem o problema da saúde?

Entenda o que está por trás do projeto de planos privados de saúde proposto pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. Um grupo criado por Michel Temer irá propor a redução de exigências mínimas para os planos de saúde, abrindo caminho para a comercialização dos chamados "planos populares". Confira:

5. Déficit no Sistema Previdenciário com a economista Denise Gentil

A TV Brasil de Fato conversou com a economista Denise Gentil para saber sobre o Déficit no Sistema Previdenciário. A reforma da previdência é uma das propostas já apontadas pelo governo não eleito de Michel Temer.

Edição: José Eduardo Bernardes