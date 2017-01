Analista criminal comenta rebelião em Manaus e situação dos presídios

A rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus, que resultou na morte de ao menos 50 detentos, foi um dos temas de entrevista da Rádio Brasil Atual nesta terça-feira (3). A emissora ouviu Guaracy Mingardi, analista criminal e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ao jornalista Rafael Garcia, ele falou sobre a situação de descontrole que ocorre no sistema penitenciário no Brasil e afirma que a rebelião em Manaus voltará a se repetir enquanto não houver uma reforma no sistema prisional do país.

Confira a entrevista de Guaracy Mingardi na versão em áudio da matéria.