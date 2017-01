Colômbia tem menor taxa de homicídios desde 1974

A Colômbia registrou em 2016 a menor taxa de homicídios dos últimos 42 anos: 24,4 pessoas foram assasinadas a cada cem mil habitantes. A informação foi divulgada pelo ministro da Defesa do país, Luis Carlos Villegas.

O ministro conversou com jornalistas após sair do Congresso colombiano, onde participava de um debate sobre o acordo de paz entre o governo do país e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). De acordo com ele, a taxa atingiu um nível só registrado anteriormente em 1974.

O número absoluto de mortes no ano passado, ainda de acordo com Villegas, também teria sido um marco. Cerca de 12 mil pessoas foram assassinadas no país em 2016, cifra mais baixa desde 1984. O ministro garantiu ainda o objetivo de “reduzir esse número nos próximos cinco anos para menos de 10 mil [homicídios anuais]”.

“Este é um país que definitivamente avança para a conversão em uma sociedade muito mais civilizada e tranquila. Isso mostra, a cada dia, a necessidade de que sejamos uma sociedade mais tolerante”, disse.

