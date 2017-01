Combate ao mosquito da dengue deve fazer parte da rotina em casa

Com a chegada do verão, período chuvoso e quente, o brasileiro deve redobrar os cuidados com a limpeza de caixas d’água, piscinas, calhas de telhados e pratos de vasos de plantas. A orientação é do Ministério da Saúde, que convoca a população a adotar medidas para evitar a proliferação de mosquitos transmissores de doenças como a dengue, Zika e chikungunya. É no verão que se observa maior risco de disseminação do inseto.

É preciso cuidado também com os quintais das casas para não amontoar lixo com sacos plásticos, garrafas, pneus ou qualquer outro objeto que possa acumular água da chuva. O alerta vale, inclusive, para quem vai viajar e deixar os imóveis fechados nesse período. Isso porque, qualquer recipiente com água, mesmo que em pequena quantidade, pode virar um criadouro do mosquito rapidamente.

Os ovos do mosquito Aedes permanecem vivos por cerca de um ano sem água e basta apenas um contato com umidade para que as larvas apareçam.

Tampar os grandes depósitos de água, cobrir piscinas e manter os ambientes limpos são medidas simples que evitam a proliferação do mosquito transmissor dessas três doenças que podem até matar.