O IBGE divulgou que a taxa de desemprego no país alcançou média de 11,9%,no trimestre de setembro a novembro do ano passado. O percentual é o mais alto desde que o instituto começou a publicar a pesquisa. Para comentar o assunto, a Rádio Brasil Atual ouviu Clemente Ganz Lúcio, diretor técnico do Dieese.

Ouça Clemente Ganz Lúcio na versão em áudio da matéria.