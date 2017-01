Brasil poderá ter vacina contra a dengue em 2019

A vacina poderá ser usada em larga escala em 2019, segundo o diretor do órgão, Jorge Kalil em entrevista à Agência Brasil.

Foram instalados centros em 13 cidades das cinco regiões do país para imunizar voluntários e avaliar a eficácia da vacina. Até o momento, já foram aplicadas doses em 4 mil pessoas, das 17 mil que devem participar dos testes. Essa é a última fase antes da vacina ser submetida à aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O governo de São Paulo assinou nesta terça-feira (3) com o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) acordo para liberação de R$ 97 milhões para construção da fábrica de vacinas contra a dengue. O valor cobre 31% do custo total do projeto do Instituto Butantã.

Os recursos vão permitir a conclusão do novo prédio que terá capacidade de produzir até 30 milhões de doses por ano. O dinheiro, investido sem necessidade de retorno, vai possibilitar ainda a instalação de equipamentos, mobiliário e capacitação das equipes. A expectativa do governo paulista é de que o prédio esteja pronto em dois meses.

A vacina deverá proteger contra os quatro tipos de vírus da dengue.