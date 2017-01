Entrevista: Emir Sader comenta cenário internacional para 2017

O ano de 2017 promete ser de incerteza no que se refere às políticas interna e externa dos Estados Unidos com o novo presidente Donald Trump. A avaliação é do sociólogo Emir Sader, em entrevista recente sobre o assunto à Rádio Brasil Atual. A respeito da América Latina, ele comenta as perspectivas eleitorais no Equador e no Chile, a crise na Venezuela entre outros temas.

Confira os comentários do sociólogo Emir Sader, à Rádio Brasil Atual, sobre as projeções para este ano no cenário político internacional no áudio acima.