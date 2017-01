12 libros para entender la relación entre marxismo y cuestión racial

Silvio Luiz Almeida, coordinador del dossier del nuevo numero de la revista de la Boitempo, Margem Esquerda, elaboró una lista de 12 libros fundamentales para entender la tensa, aunque absolutamente necesaria, relación entre “Marxismo y cuestión racial”. Según él, “sin pretensión de agotar las obras y los posibles abordajes sobre las relaciones entre el marxismo y la cuestión racial, los textos mencionados se destacan por la originalidad, densidad teórica y por la importancia que desempeñaron en contextos revolucionarios”.

1 Black marxism: the making of black radical tradition [Marximo negro: la construcción de la traición negra radical], por Cedric Robinson. University of North Carolina Press, 2000.

En este libro de gran erudición, Robinson demuestra que el pensamiento y la práctica revolucionaria que tanto se ocupó de la teoría marxista alcanzaron su máxima expresión en lo que denomina de “tradición negra radical”, o sea, en las luchas de los negros contra el colonialismo, el racismo y la superexplotación capitalista. Libro esencial.

2.Os jacobinos negros: Toussaint L’Ouverture e a revolução de São Domingos [Los Jacobinos negros: Toussaint L’Ouverture y la revolución de Santo Domingo], por C. L. R. James. São Paulo: Boitempo, 2010 C.R.L. James nos cuenta la historia de la revolución haitiana y de su lider mayor, Toussaint L’Ouverture. Aplicando el materialismo histórico, aprendemos no sólo sobre la revolución haitiana, sino también sobre cómo individuo e historia se cruzan en los procesos revolucionarios. Una declaración de amor a la lucha de los oprimidos, de los desertados y de los carentes de justicia en el mundo. 3. Mulheres, raça e classe, [Mujer, raza y clase], por Angela Davis. São Paulo: Boitempo, 2016. Con Angela Davis aprendemos que nadie sabe mejor que las mujeres negras el significado de la lucha de clases. [Para quien quisiera un comentarios más profundo, recomendamos la lectura de la reseña “O marxismo de Angela Davis“, publicada en la columna de Silvio Almeida en el Blog de la Boitempo. N. E.]

4. Race, class and nation: ambiguous identities [Raza, clase y nación: identidades ambiguas], por Étienne Balibar e Imannuel Wallerstein. London/NewYork: Verso, 2011. Libro sofisticado que, como pocos, trata los lazos estructurales entre capitalismo y racismo. Lectura obligatoria. 5.Arma da teoria: unidade e luta [Armas de la teoria: unidad y lucha], por Amílcar Cabral. Seara Nova, 1978. Teoría y práctica como dimensiones inseparables de la práctica revolucionaria. La fusión entre el lápiz y el fusil tiene nombre y apellido: Amilcar Cabral. 6. Eurocentrismo, por Samir Amin. Monthly Review Press, 2010. El egipcio Samir Amin ofrece en este texto un detallado análisis del euro \centrismo y sus raíces, amarradas al proceso de expansión y explotación capitalista. Delante a las dos reacciones posibles delante del eurocentrismo y la barbarie capitalista, el regreso a las antiguas raíces culturales y religiosas – que, en general, redundan en los fundamentalismo – o la acomodación cultural y socioeconómica a un pretendido pluralismo, Amin nos convida a reflexionar sobre una tercera vía: un “socialismo no europeo y no blanco”. Provocación de la mejor calidad.

7. Dialética radical do Brasil negro [Dialéctica radical de Brasil negro], por Clóvis Moura. Anita Garibaldi, 2014.

Unos de los mayores intelectuales de Brasil. Hombre negro, activista y pensador convenientemente olvidado por el mundo académico, predominantemente blanco. En esta obra, la fuerza y el coraje de Clovis Moura se encuentra en su grandeza intelectual.

8. Da diáspora [De la diáspora], por Stuart Hall. UFMG, 2006.

El texto de Hall posee es de gran actualidad al abordar las identidades en el campo de las tensiones entre las prácticas culturales y las estructuras socioeconómicas. Para eso, no dispensa un dialogo bastante original con marxistas como Gramsci y Althusser.

9.How Europe underveloped Africa [Como Europa sub desarrolló a África], por Walter Rodney. African Tree Press, 2014.

Uno de los mayores clásicos de los estudios sobre África, que aún hoy ejerce gran influencia académica y política. Para Rodney, África no era “subdesarrollada; fue el capitalismo que la “sub desarrolló”. Por lo tanto, la idea de “desarrollo”europeo es inesperable del saqueo, destrucción y la opresión de los pueblos africanos.

10.Escravidão e racismo, [Esclavitud y racismo] por Octávio Ianni. Hucitec, 1978.

Después de leer a Iannu, resulta incomprensible pensar el racismo sin estudiar los 388 años de esclavitud en Brasil. Tanto la esclavitud como el racismo precisan ser leídas a partir la clave del proceso de reproducción del capital.

11. Brasil em preto e branco: o passado escravista que não passou [Brasil en negro y blanco: el pasado esclavista que no pasó], por Jacob Gorender. SENAC, 2000.

Cuando el autor de Escravismo colonial resuelve hablar, es prudente prestar atención. Cuando se trata de la relación entre racismo y la formación del capitalismo brasileño, la atención debe ser doble.

12. O significado do protesto negro, [El significado de las protestas negras], por Florestan Fernandes. Cortez, 1989.

No habrá transformación social sin que la cuestión racial sea tratada no apenas como algo a ser superado, sino como el combustible necesario para la acción transformadora. En las palabras de Florestan: “ La raza se configura como la pólvora de la bala, el factor que en un contexto de confrontación podrá llevar mucho más lejos el radicalismo inherente en la clase trabajadora”.