O presidente Michel Temer participou na manhã desta quinta-feira (5) de reunião com o núcleo institucional do governo para discutir questões de defesa e segurança no país.

Na abertura do encontro, o presidente Temer falou sobre a rebelião no presídio de Manaus.

"Quero, numa primeira fala, mais uma vez, solidarizar-me com as famílias que tiveram seus presos vitimados naquele acidente pavoroso que ocorreu no presídio de Manaus", afirmou Temer.

Ouça trecho do discurso de Temer no áudio acima.