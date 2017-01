Brechas na aplicação da Lei Maria da Penha contribuem para feminicídio

Em torno da chacina de Campinas, o maior feminicídio da história recente no Brasil, o programa Viva Maria da Radioagência Nacional aborda o debate sobre as brechas que os aplicadores de lei Maria da Penha deixaram abertas ao tratar o caso.

A repórter Mara Régia entrevista a doutora Mariana Mei de Souza, advogada com pós-graduação em Ordem Jurídica e Ministério Público pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), e diplomada pela Universidade de Grenoble, na França.

