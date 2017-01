Sobe para 48 o número de casos de febre amarela em Minas Gerais

Subiu o número de casos suspeitos de febre amarela em Minas Gerais. Eram 23 e, agora, são 48, segundo o último informe epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde nesta quarta-feira (12).

Foram notificadas 14 mortes por febre amarela, sendo que oito são consideradas prováveis. São consideradas prováveis e ainda não confirmadas porque, segundo a Secretaria de Saúde, apesar de haver resultado preliminar de laboratório positivo. A confirmação final demanda também uma investigação epidemiológica com histórico de vacinação e dados sobre os deslocamentos feitos por esses pacientes.

O maior número de casos foi registrado em Ladainha. Próximo a Teófilo Ottoni, na região do Vale do Mucuri, a cerca de 500 quilômetros de Belo Horizonte. Lá, foram notificados 10 casos. As prefeituras das duas cidades, Ladainha e Teófilo Ottoni, declararam estado de calamidade pública.

A transmissão da febre amarela em Minas Gerais, segundo o governo, está limitada a área rurais. As autoridades confirmaram também um reforço no estoque de vacinas.