MST ocupa fazenda em Capitão Enéas, no norte de Minas Gerais

Militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ocuparam, nesta segunda-feira (16) a Fazenda Norte América na cidade de Capitão Enéas, no Norte de Minas Gerais. Segundo lideranças da ocupação, 150 famílias participam da ação. A Polícia Militar acompanha a ocupação, que segue de forma pacífica. Segundo o grupo, o movimento vai permanecer no local por tempo indeterminado.

O movimento afirma que a fazenda possui cerca de três mil hectares e, atualmente, pertence à Associação Educativa do Brasil (Soebras). Eles alegam também que as terras foram arrematadas pela Soebras em um leilão, devido a uma dívida milionária da fazenda com um banco federal, que ainda não foi paga.

"A área é improdutiva, e há indícios de que era utilizada pelo ex-prefeito de Montes Claros (MG), Rui Muniz, e seus sócios, para lavagem de dinheiro. A Soebras é uma das várias entidades filantrópicas utilizadas por Ruy Muniz para desviar recursos federais e da prefeitura de Montes Claros", diz em nota o movimento.

Ruy Muniz foi preso em 2016, no dia seguinte à votação do impeachment da presidenta Dilma Roussef. Na ocasião, sua mulher Raquel Muniz, deputada, dedicou o voto à integridade moral do marido, afirmando que “o Brasil tem jeito, e que o prefeito de Montes Claros mostra isso para todos nós, com sua gestão. Por isso eu voto sim, sim, sim”. Atualmente ele responde a um processo acusado de estelionato, falsidade ideológica, prevaricação e desvio e/ou apropriação de recursos públicos.

Outro lado

Em nota, a Soebras negou que ela ou os fundadores da associação sejam os proprietários da Fazenda Norte América. Ela afirmou ainda que a fazenda possui convênio com a Soebras para as aulas práticas dos cursos de Medicina Veterinária e Zootecnia.

"A Associação Educativa do Brasil lamenta a invasão pelo MST, uma vez que a propriedade rural é produtiva com pastagens conservadas, gado, cavalos, pivot central operante e dezenas de funcionários. A Soebras espera que a Justiça e as forças de segurança garantam a ordem, a propriedade e o estado de direito, retirando imediatamente os invasores da fazenda", diz.

Edição: Camila Rodrigues da Silva