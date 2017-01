Trump diz que Merkel cometeu erro catastrófico ao abrir país para imigrantes

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou Angela Merkel e disse acreditar que outros países irão deixar a União Europeia, seguindo o exemplo do Reino Unido.

Donald Trump acaba de soltar mais uma das suas e que diz que a chanceler alemã, Angela Merkel, cometeu “um erro catastrófico” ao abrir as fronteiras do seu país aos refugiados, que classificou como “estes ilegais”.

Numa entrevista, que será publicada na edição de segunda-feira dos jornais britânico The Times e alemão Bild, Trump qualificou a NATO como uma organização obsoleta, censurando os seus estados-membros por não pagarem a sua parte na defesa comum e ‘encostarem-se’ aos Estados Unidos.

“É suposto protegermos estes países, mas muitos deles não pagam o que deveriam”, apontou.

Donald Trump, que toma posse na sexta-feira, dia 20, como Presidente dos EUA, prevê que o ‘Brexit’ (a saída do Reino Unido da União Europeia) será “um sucesso” e anunciou que quer concluir rapidamente um acordo comercial com os britânicos.

“Penso que as pessoas querem… a sua própria identidade. Se me pergunta… acredito que outros irão deixar”, afirmou Trump.

* Com informações do The Times