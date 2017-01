Casas de suco do Centro de BH são aliadas de quem vive na correria

Neste calor é importante se hidratar e cuidar bem do corpo. Mesmo na correria da volta ao trabalho, é possível encontrar no Centro de Belo Horizonte alternativas para não deixar a saúde de lado. Na região, muitas casas de suco oferecem soluções baratas, bebidas leves e que contêm combinações de alimentos que refrescam e animam até aquela segunda-feira brava.

Raíssa Batistoni trabalha há dois anos e meio em uma loja de sucos na rua da Bahia. O vai e vem de clientes não para nem durante a entrevista e, segundo ela, o número de atendimentos por dia chega a ultrapassar 300 pessoas.

A bebida que mais sai é o famoso Detox, vendido no estabelecimento como “Suco do Mestre”. “Temos um freguês que toma todo dia e tem o apelido de ‘Mestre’. Ele insistiu tanto que trocamos o nome”, brinca a atendente. A mistura leva couve, laranja, abacaxi e hortelã e é ideal para quem quer acelerar o metabolismo do corpo e eliminar impurezas.

Para todos os gostos

Já para energizar a segunda-feira, Raíssa indica o “Vermelho”, produto que combina todas as frutas vermelhas da casa. O bom e velho açaí, queridinho dos clientes Matheus e Mariângela (foto), também não poderia ficar de fora. Eles fazem o mesmo caminho durante toda a semana e não dispensam o sabor da fruta. “Precisa pra aguentar a jornada de trabalho, né? Até às 23h eu tenho que ficar firme. O suco me ajuda bastante”, diz Mariângela.

O dono de outro estabelecimento, Guilherme Soares, também diz que o suco energizante é o mais procurado da casa - que abriu há apenas uma semana e já atende a cerca de 100 clientes diariamente. “A maioria das pessoas que optam por ele são trabalhadoras, estão no corre-corre e querem dar uma acordada”, pontua. A bebida, apelidada de “Vitalizante”, mescla a laranja ao agrião, gengibre, guaraná e açaí.

Existem também os sucos terapêuticos para os dias mais estressantes. Para isso, Raíssa indica os que levam maracujá. Caso algo não tenha caído bem no almoço, os melhores, de acordo com a atendente, são os que adicionam limão à fórmula.

A média dos preços na região central varia entre R$ 4,50 e R$ 7,00, dependendo do tamanho do copo.