Crítica de cinema: Sobre zumbis e o mercado financeiro rentista

No filme sul-coreano “Invasão Zumbi”, do diretor Sang-Ho Yeon, temos todos os clichês possíveis de um filme deste gênero. Após um acidente ambiental, inicialmente pouco explicado, pessoas se transformam em zumbis ávidos por sangue e se multiplicam aterrorizando a população. No início de toda a tragédia, parte um trem de alta velocidade repleto de passageiros os mais diversos possíveis: um time escolar de beisebol, empresários, velhinhas, mulheres grávidas, casais com crianças. Não é spoiler dizer que, tragicamente, zumbis entram no trem no momento exato da partida e aquilo que era para ser uma viagem tranquila… Corpos deformados com rostos horríveis de olhos opacos, perseguições de tirar o fôlego, sentimento de perigo constante, sustos potencializados pela trilha sonora, sensação de confinamento frente a uma ameaça terrível, um típico filme de terror como tantos outros na praça.

Porém aqui temos algo diferente, um drama realístico se desenvolve ao longo de tanto sangue e susto. Sok-woo é um sujeito no mercado financeiro, rentista que não exita em prejudicar milhares de investidores para garantir o lucro de sua empresa, separado, é incapaz de escolher um presente de aniversário para sua filha e compra exatamente o mesmo presente que havia lhe dado no dia das crianças. Cena curta e dura, que mostra o tão presente (ou ausente) o pai é para a criança. É esta menina que, de tanto insistir, obriga o pai a levá-la até a sua mãe, residente em outra cidade, e seguem viagem justamente no trem a ser alvo dos zumbis sanguinolentos.

O ataque de zumbis ao trem leva seus passageiros a lutarem pela vida, Sok-woo e sua filha buscam com os demais ocupantes formas de sobreviver e, no meio de tanta tensão numa situação limite, os passageiros vão desvelando realmente quem são. A minha vida é mais importante que a sua? Valores sociais entrarão em confronto, histórias antigas terão segundos para se resolver e o susto vai cedendo espaço à angústia e à reflexão. A busca desesperadora pela sobrevivência revela um outro tipo de zumbi, um ser engravatado, egoísta, individualista e frio, sem coração. Paira a dúvida se o real perigo é o zumbi de ontem ou o zumbi dos nossos tempos. A solução da verdadeira tragédia não virá de cientistas em modernos laboratórios ou de forças de seguranças especiais, virá da humanidade, do sentimento mais profundo da esperança e dos sonhos. Oxalá, nós aqui na vida real, também consigamos vencer.

Assista ao trailer: https://www.youtube.com/watch?v=hJGapw30Vls