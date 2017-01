MEC divulga nesta quinta-feira cursos e instituições com vagas pelo Sisu

O MEC, Ministério da Educação, divulga nesta quinta-feira os cursos e instituições públicas de ensino superior que oferecem vagas pelo Sisu, o Sistema de Seleção Unificada. Quem fez o Enem 2016 pode consultar as 283 mil vagas disponíveis na página da internet do Sisu. O número de vagas é 4% maior que no ano passado. Já a inscrição no programa será entre os dias 24 e 27 de janeiro.

As notas do Exame Nacional do Ensino Médio foram divulgadas nessa quarta-feira e podem ser acessadas no site 'participante do Enem'. A nota é usada para disputar uma vaga nos programas federais Prouni, Sisu e Fies.

E Ministério da Educação abriu uma consulta pública para discutir mudanças no Enem. O ministério estuda a possibilidade de que a prova seja feita toda em computador e não em papel com é hoje e de reduzir de dois para um dia o tempo de aplicação das provas do Enem, como explicou o ministro da educação, Mendonça Filho.

Segundo o ministro, a redução da aplicação do Enem para apenas um dia pode ocorrer ainda neste ano. A consulta pública sobre o Exame Nacional do Ensino Médio ficará aberta até o dia 10 de fevereiro e qualquer cidadão pode opinar na página do Inep na internet, o Instituto nacional de estudos e pesquisas educacionais.